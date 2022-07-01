Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
01.07.2022 - 17:02 | Son Güncelleme: 01.07.2022 - 17:03
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
879840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/879840.aspx
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