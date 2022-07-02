Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Dünya lansmanı Mayıs 2022’de yapılan Coursera Career Academy (Kariyer Akademi)’yi 2022-2023 Akademik Yılı’nda MEFliler kullanacak. Türkiye’de bir ilki temsil eden bu anlaşmayı Coursera’nın Kurumsal Başkan Yardımcısı Anthony Tattersall ve MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin imzaladı. MEF, öğrenciyi merkeze alan, dünyanın dinamiklerini yönetecek profesyoneller yetiştirecek değişimlerle yükseköğretimde öncü gelişmeler için bir adım daha attı. Rektör Muhammed Şahin “Yeni teknolojik ve dijital yetkinliklere olan ihtiyaç sürekli artarken öğrencilerimizi bu anlamda geliştirmeyi ve rekabetçi global standartlara hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.