Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Matematik ve İngilizce yaz okulları ile destekleme ve yetiştirme kurslarının kayıtlarının tamamlandığını, BİLSEM yaz okullarının kayıtlarının sürdüğünü vurgulayan Özer, matematik yaz okullarındaki uygulama ile çocuklara ve gençlere matematiği sevdirerek bu dersi analitik düşünmeye sevk edebilecek, verileri okumada, projeksiyon yapabilmede ellerindeki en önemli enstrüman hâline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu kapsamda matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi gibi alanlarda pek çok çalışma yürütüldüğünü dile getiren Özer, çalışmaların ilk uygulamalarını bu yaz dönemindeki matematik yaz okullarında yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özer, matematik yaz okullarına ilişkin, şu bilgileri verdi: Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta ve 414 bin 731 öğrencimiz ile matematik yaz okullarını başlatıyoruz. Öğrencilerimiz, haftada 12 saat, 4 haf-ta sonunda 48 saat olacak şekilde eğitim alacaklar. BİLSEM yaz okullarına kayıtlar ise 2 Temmuz'da sona erecek ve 18 Temmuz'da başlatılacak.

Bakan Özer açıkladı: BİLSEM herkese açılacak Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.