Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırası şu şekilde:

-7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği

-2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği

-1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği

-1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi

-1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği

MEB'in ilk yaz okullarına 900 bin başvuru Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl ilk defa 4 Temmuz'da uygulamaya geçecek matematik ve İngilizce yaz okulları ile destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) 900 bine yakın öğrencinin başvuru yaptığını açıkladı.

Beşiktaş forma sponsoru Rain, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı"nı ödedi Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı... Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı, göğüs reklamı nedeniyle sponsorumuz Rain tarafından Beşiktaş’a katkı olarak sunuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

MEB duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.