Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05.07.2022 - 16:30 | Son Güncelleme: 05.07.2022 - 16:32
Türkiye Gazetesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : ÖĞRETİM ÜYESİ,
881166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/881166.aspx
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