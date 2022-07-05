Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim öğretim üyesi alacak
05.07.2022 - 16:34 | Son Güncelleme: 05.07.2022 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
881169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/881169.aspx
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