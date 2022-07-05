Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karabük Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
05.07.2022 - 16:34 | Son Güncelleme: 05.07.2022 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
881172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/881172.aspx
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