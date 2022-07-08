Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
08.07.2022 - 17:28 | Son Güncelleme: 08.07.2022 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
882297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/882297.aspx
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