Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
08.07.2022 - 17:30 | Son Güncelleme: 08.07.2022 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
882303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/882303.aspx
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