Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü, ‘Köprü’ isimli projeyle en ücra köye kadar ulaşıp öğrencileri Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırladı. Başarı sıralamasında gerilerden gelen Sivas, bir yıl içinde sıçrama yaptı. Yiğidolar iki yıl Türkiye birincisi çıkardı.

DERSHANE EVE GELDİ

Son şampiyon Liselere Giriş Sınavı’ndan 500 tam puan alarak adını Türkiye birincileri arasına yazdıran Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Duman oldu. Duman, nasıl başarılı olduğunu anlatırken “Dershaneye gitmedim. Köprü projesinde öğretmenlerimizin verdiği testleri çözdüm. Evde de düzenli çalıştım. Konuların tekrarını yaptım” dedi. Biz de bu vesileyle Sivas’ın örnek projesini araştırdık.

GÖREVİMİZ SİVAS’I YÜKSELTMEK

Köprü projesi üç yıl önce hayata geçirildi. Sivas’ın LGS’de 56. sıraya düştüğünü gören dönemin valisi Salih Ayhan, tablonun düzeltilmesini istedi, her türlü desteği vereceğini söyledi. İlk etapta Sivas’ta görev yapan öğretmenlerden bir sınav ekibi oluşturuldu. Sonra bütün okullarda sene başında seviye belirleme sınavı yapıldı. Eski bir okul sınava hazırlık merkezi olarak hazırlandı. Öğrenciler seviyelerine göre sınıflara ayrıldı. Görevli öğretmenler sorular hazırladı, bunlar yaprak testlere dönüştürüldü. Fasiküller, ilçelerde bakanlığın destekleme kursu verdiği merkezlere gönderildi.

YAZILIM BİLE HAZIRLADILAR

Öğretmenler dershanelerin iki katı ölçeğinde soru yazdı. Öğrencilere her ay deneme sınavı yapıldı. Akabinde bir yazılım hazırlandı ve bilgisayar üzerinden öğrencilerin seviyesi ay ay takip edildi. Bu sırada pandemi patlak verdi. Öğretmenler salgını fırsata çevirdi. Dersler çevrimiçi verilmeye başlandı. Akşamları ve tatil günleri bile internet üzerinden görüntülü soru çözümleri yapıldı. Çalışmalar neticesinde 2020’de 10, 2021’de 13 puan Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. İl genelinde ilk 150’ye giren 9 kişi iken bu rakam 25’e çıktı. Geçen yıl 40 öğrenci ilk 300’e girdi. Bu sene Sivas’tan iki Türkiye birincisi çıktı.

LGS terichleri bugün başlıyor | Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir? Lise, bir öğrencinin kariyer planlamasını şekillendirdiği bir dönem... Bu yüzden lise tercihi çok iyi yapılmalı. İşin uzmanına sorduk, tavsiyelerini sıraladı.

Son dakika: LGS sonuçları açıklandı LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci katılırken 48 farklı ilden 193 öğrenci ise tam puan aldı. Tercihler 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürecek.