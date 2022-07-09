Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Mükemmeliyet merkezinde, öğrenme ve öğretimde değişim, teknoloji ve süreklilik ilkesiyle akademinin her bir parçasının bu süreçlere dâhil edilmesini amaçlıyor. Öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif rol almasını hedeflerken, akademisyenlerin öğrenciyi anlayarak onların ihtiyaçları doğrultusunda ders anlatımı ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanmasını destekliyor. Prof. Dr. Karacabey “21. yüzyıl insanı olmak için sadece diploma yetmez” dedi. Öğrenci Dekanlığında ise öğrenciler üniversiteye başladığı andan itibaren onun üniversiteye uyumunu destekleyecek, sosyal faaliyetlerde bulunması için alternatifler sunacak, akademik eğitimi dışında kendini geliştirmek istediği noktalarda destek programları gerçekleşecek. Argun Karacabey “Altınbaş Üniversitesinde uluslararası öğrenci oranımızda %50’yi yakaladık. 104 farklı ülkeden gelen öğrencilerimiz var. Bu programlarla dört beş yıl boyunca içinde yaşayacakları toplumu biraz daha yakından tanısınlar, daha çabuk uyum sağlasınlar istiyoruz” diye konuştu.

Sınavlar tamamlandı, gözler 20 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu da tamamlandı. Sınavın sonucunu uzmanlar gazetemize değerlendirdi: Fen Bilimleri ile Türk Dili ve Edebiyatı geçen yıl olduğu gibiydi. Matematik daha kolaydı ve müfredata uygundu.