Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda programları belirtilen unvanlarda tam zamanlı olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alıyor
14.07.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 14.07.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
884277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/884277.aspx
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