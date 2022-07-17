Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN