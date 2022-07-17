Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
17.07.2022 - 17:48 | Son Güncelleme: 17.07.2022 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
885288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/885288.aspx
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