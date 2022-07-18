Türkiye Gazetesi

Her yıl milyonlarca kişi YKS ile üniversitelere adım atıyor. Üç oturumdan (TYT, AYT, YDT) oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Baraj puanının kaldırılması nedeniyle rekor katılım oldu ve 3 milyondan fazla kişi sınavda ter döktü.

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra YKS şampiyonları ve 2022 YKS birincileri merak konusu haline geldi. Peki, 2022 YKS şampiyonu kim? YKS'de kaç birinci var? ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını Twitter hesabındaki paylaşımla açıkladı. İşte o iller…

2022 YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLDEN?

2022-YKS birincilerinin illeri;

TYT: Kocaeli

AYT: Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT: Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

2022 YKS ŞAMPİYONU KİM?

3 milyondan fazla kişinin katıldığı 2022 YKS sonuçları açıklandı. Halis Aygün YKS şampiyonlarının hangi ilden çıktığını duyurdu ancak henüz isimleri belli değil.

KAÇ KİŞİ YKS 2022’DE 500 TAM PUAN ALDI?

2022 YKS sonuçları ve şampiyonların çıktığı il açıklandı. Ancak 500 tam puan alınıp alınmadığı ve alındıysa kaç kişinin 500 tam puana ulaştığı henüz belli değil.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 YKS sonuçları açıklandı, birincilerin çıktığı iller de belli oldu. Ancak YKS 2022'nin şampiyonlarının kim olduğu ve 500 tam puana ulaşılıp ulaşılmadığı da henüz açıklanmadı. Tüm bu soruların cevapları açıklanmaya devam ederken, üniversiteye adım atmayı hedefleyen adaylar tercih işlemlerini merak etmeye başladı. Peki, 2022 YKS tercihleri ne zaman?

YKS 2022 tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

ÖSYM sonuçları açıkladı: YKS birincilerinin illeri belli oldu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin illerini açıkladı. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğu öğrenildi.

YKS sonuçları açıklandı, tercihler 27 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Tercihler ise 27 Temmuz'da başlayacak.