Türkiye Gazetesi

3 milyon 243 bin 425 adayın iyi bir bölüme yerleşebilmek ve hayallerine kavuşabilmek adına girdiği YKS sınav sonuçları açıklandı. 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanması beklenen, fakat Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün bugün açıklamasını yaptığı duyuru sonrası hem YKS sınav sonuçları hem de tercih tarihi öğrenilmiş oldu. Tercih dönemeninin hemen öncesinde 2022 YKS tercih robotu, TYT, AYT, YDT tercih motoru, YÖK Atlas Tercih Motoru Ekranı üzerinden arama gerçekleştirerek, muhtemel sonuçlara yakın cevaplar bulabilmek adına öğrenciler için

YKS'de baraj zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte sınava giren her öğrenci üniversitelerde yer bulacağı yönünde umut taşımaya başladı.

TERCİHLER 27 TEMMUZ'DA

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitesinden yayınlandı.

Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

TYT BİRİNCİSİ KOCAELİ'DEN

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

YKS'de 3 milyon 243 bin 425 aday hayalleri uğruna ter döktü.

YKS TERCİH ROBOTU 2022- YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

İnternet aramalarında çok sayıda özel YKS tercih robotu ekranı bulunsa da YÖK'ün Atlas ismini verdiği tercih motoru ekranı ile son 4 senenin, lisans ve önlisans bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarını basitçe görme imkanı sunuyor. Söz konusu siteye grerek işlem gerçekleştirmek için yapmak gereken tek adım YÖK'in wen sitesi üzerinden yani https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3.php adresine girerek 2 veya 4 yıllık tercih işlemleri adına gösterilen butonlara tıklamanız. Ayrıca bu sayfalarda sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinden herhangi birisini de işaretleyerek basitçe geçmiş senelerin başarı sıralamalarını da bulabilirsiniz.

YKS sonuçları açıklandı! 2022 YKS şampiyonları kim? YKS birincileri hangi ilden çıktı? YKS'de kaç kişi tam puan aldı? 2022 YKS şampiyonu kim? Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sonuçları açıklandı. 18 Temmuz Pazartesi günü itibariyle sonuçlar açıklandı ve üniversite öğrencisi adayları için tercih maratonu başladı. Peki, ‘YKS'de kaç kişi 500 tam puan adı?’ ‘2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı?’ ‘YKS'de kaç birinci var?’ İşte bu soruların cevapları…

ÖSYM sonuçları açıkladı: YKS birincilerinin illeri belli oldu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin illerini açıkladı. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğu öğrenildi.

YKS sonuçları açıklandı, tercihler 27 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Tercihler ise 27 Temmuz'da başlayacak.