Türkiye Gazetesi

Üniversiteye giriş yapmak isteyen yüzbinlerce aday, 18-19 Haziran’da yapılan YKS oturumlarına katılmıştı. Üç farklı oturumla gerçekleşen ve merakla beklenen sınavın sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite sınavına girenler 2022 üniversite taban puanları ve kontenjan durumlarını sorguluyor. Peki, 2022 üniversite taban puanları nereden öğrenilir? Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte merak edilenler…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Yüzbinlerce kişi tarafından merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklandı. YKS 2022 üniversite taban puanları açıklandı mı sorusu ise merak edilen ilk konu arasında. Fakat henüz 2022 YKS taban puanları açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yani 2021 YKS taban puanlarını ve önceki yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamalarına bakmak ve karşılaştırmak mümkün.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

“YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?” sorusu da pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Ancak YKS 2022 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun bu hafta içinde yani 18 Temmuz - 22 Temmuz tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı konusu sorgulanıyor. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapacaklar.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

NOT: Yukarıda yönlendirildiğiniz linklerdeki taban puanları 2021 yılının üniversite taban puanlarına aittir. Henüz 2022 lisans ve önlisans taban puanları açıklanmış değil.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Hukuk Fakültesi

Alım yapılan en düşük (taban) puan 409

Başarı sıralaması: 5 bin 691

Kontenjan: 480+12

Tıp Fakültesi

Alım yapılan en düşük puan: 484

Başarı sıralaması 3 bin 35

Kontenjan 280+7

Radyo Televizyon ve Sinema en düşük puan 354

Başarı sıralaması 21 bin 979

Kontenjan 90+3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi en düşük puan 304

Başarı sıralaması 138 bin 316

Kontenjan 120+3

Tarih en düşük puan 379

Başarı sıralaması 8 bin 312

Kontenjan 90+3

Eczacılık en düşük puan 407

Başarı sıralaması 37 bin 786

Kontenjan 170+5

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Hukuk Fakültesi alım yapılan en düşük (taban) puan: 382

Başarı sıralaması: 16 bin 705

Kontenjan: 460

Tıp Fakültesi Alım yapılan en düşük puan: 468

Başarı sıralaması 5 bin 943

Kontenjan 260

Mühendislikler

Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) en düşük puan 423

Başarı sıralaması 26 bin 98

Kontenjan 90

Makine Mühendisliği en düşük puan 362

Başarı sıralaması 77 bin 945

Kontenjan 90

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ingilizce) en düşük puan 397

Başarı sıralaması 45 bin 295

Kontenjan 90

Diş Hekimliği Fakültesi en düşük puan 426

Başarı sıralaması 24 bin 354

Kontenjan 6

2022 YKS tercih robotu | TYT, AYT, YDT tercih motoru | YÖK Atlas Tercih Motoru Ekranı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Beklenenden erken duyurulan sınav sonuçlarıyla birlikte tercih tarihi de netlik kazandı. Sıralamalarını ve tercih tarihini öğrenen öğrenciler yerleşebileceklerini üniversitelerin listesini yapabilmek adına; "2022 YKS tercih robotu, TYT, AYT, YDT tercih motoru, YÖK Atlas Tercih Motoru Ekranı" üzerinden araştırma yapmaya başladı.

ÖSYM sonuçları açıkladı: YKS birincilerinin illeri belli oldu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin illerini açıkladı. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğu öğrenildi.

YKS sonuçları açıklandı, tercihler 27 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Tercihler ise 27 Temmuz'da başlayacak.