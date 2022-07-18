Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
18.07.2022 - 17:41 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
885714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/885714.aspx
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