Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
18.07.2022 - 17:43 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
885717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/885717.aspx
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