Türkiye Gazetesi

Asım Talha Yolcu “Sonuçlar, sabah erken açıklandığı için uyuyordum. Çalan telefonların ardından sisteme girip baktım. Mutluyum, çalışmaların meyvesini aldım. Okulumun ve hocalarımın gösterdiği direktifleri uyguladım. Ailem çok yardımcı oldu. Bu netleri bekliyordum aslında şaşırmadım. İki yanlışım var. 1 TYT, 1 AYT’de. Hedefim tıp fakültesi” dedi. Rehber öğretmeni Dilek Orhan ise “9. sınıfta İhlas Fen Lisesini tercih eden Asım Talha Yolcu, dört yıldır burada eğitim görüyordu. Çok yoğun çalışıyordu ve başarısının birinci kriteri düzen ve disiplin. Hepimiz çok mutluyuz” diye konuştu.

YKS 2022 AYT sınavında şampiyon oldu! Eşit Ağırlık birincisi Selin Aşıkiraz başarının sırrını anlattı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 sonuçları bugün açıklandı. 3 milyondan fazla kişinin katıldığı sınavlarda birinci olan isimler de belli olmaya başladı. AYT’de eşit ağırlık birincisi olan Selin Aşıkiraz ilk kez konuştu.

Puanı kenara bırakın sıralamaya odaklanın Sürenin uzaması ve barajın kalkmasının ardından yapılan ilk YKS’de yığılmalar göze çarpıyor. Belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olması bekleniyor. Bu sene tercihler daha kritik..