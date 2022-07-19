Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır” denilerek şu ifadeler kullanıldı: Dünyanın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı bulunmaktadır. Misafir araştırmacılarımız, İTÜ’deki bilimsel araştırmalarını İTÜ’lü bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürmektedir. Her iki misafir araştırmacı bilim insanından Doç. Dr. Farrukh Mazhar 1 Aralık 2022 tarihine kadar, Doç. Dr. Aamir Hamid ise 1 Ekim 2022 tarihine kadar bilimsel çalışmalarına İTÜ’de devam edecek ve sonrasında ülkesine dönecektir. İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki, bilim evrenseldir. Dolayısıyla evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır. Dünyanın en iyi üniversitelerinde de durumun böyle olduğu bilinmelidir.