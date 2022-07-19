Türkiye Gazetesi

MEB'in açıkladığı sonuçlara göre, uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı. Süreç hakkında bilgi veren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Uzman öğretmenlik eğitim programı, 5 Eylül’de saat 23.59’da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz’da başlayıp 19 Eylül’de saat 23.59’da bitecek” dedi. Adayların, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için eğitimlere, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon, video başlatıldığında “turuncu”, tamamlandığında ise “yeşil” renge dönüşüyor. Tüm videolar izlendiğinde (yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacak. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların yüzde 100 izlenme zorunluluğu bulunuyor.

MEB'den öğretmen ataması ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB'in ilk yaz okullarına 900 bin başvuru Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl ilk defa 4 Temmuz'da uygulamaya geçecek matematik ve İngilizce yaz okulları ile destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) 900 bine yakın öğrencinin başvuru yaptığını açıkladı.