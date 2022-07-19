Türkiye Gazetesi

Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu YKS 2022'de Türkiye Dördüncüsü oldu. Asım Talha Yolcu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Bu sınav için öğretmenlerimin eşliğinde çok çalıştım. Çalışmalarımı düzenli ve disiplinli de yapınca bu güzel dereceyi elde ettim” ifadelerini kullandı.

Üniversite tercihi için önünde bir düşünme süreci olduğunu söyleyen Yolcu, kendi geleceği için en doğru kararı alacağına inandığını belirtti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, güzel başarısından dolayı Asım Talha Yolcu'yu tebrik ettiğini söyledi. Kolej olarak üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerle yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yeltekin, “Özellikle 12. sınıf öğrencilerimiz Haziran ayına kadar hazırlamış olduğumuz çalışma programlarıyla sınavlara hazırlandılar. Sınav kamplarımız, akşam ders atölyelerimiz, bire bir çalışmalarımız ile gerçekten yorucu ve zorlu bir dönemin ardından sınavlara girdiler. Öğrencimizin almış olduğu başarıdan dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle hem öğrencimizi hem de öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

YKS Türkiye 4.sü İhlas Kolejinden İstanbul Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu, YKS’de Türkiye 4’üncüsü oldu.

İhlas Koleji mezunlarını uğurladı Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi 2021-2022 mezuniyet töreni düzenlenen organizasyonla yapıldı. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel müdür yardımcıları, okul müdürü Hakkı Okur, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yapılan törende heyecanlı anlar yaşandı.

İhlas Koleji öğrencileri MUN Advanced'22'de İhlas Koleji, bu yıl ilki düzenlenen Boğaziçi MUN Advanced’22 Model Birleşmiş Milletler Konferansı etkinliğinde (1st Bosphorus Advanced Model United Nations Turkey) beş öğrencisiyle temsil edildi.

İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu oldu Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonu oldu.

İhlas Koleji’ne “Yılın Eğitim Kurumu” ödülü İhlas Koleji bu yıl “Türkiye’de Hijyensiz Okul Kalmasın Projesi” konseptiyle düzenlenen “9. Geleneksel Temiz TV Ödül Töreni”nde Yılın Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldü.