Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
19.07.2022 - 16:47 | Son Güncelleme: 19.07.2022 - 16:48
Türkiye Gazetesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
886167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/886167.aspx
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