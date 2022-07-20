Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İngiltere’deki tam 9 üniversiteden yüksek lisans için kabul almayı başaran Larende, tercihini Sussex Üniversitesinden yana kullandı. İngiltere’de, burslu olarak ‘uluslararası iş ekonomisi’ alanında 1 yıl eğitim alacak olan Larende “Şu anda hedeflediğim noktadayım. Ne istediğime, gelecekte kendimi nerede görmek istediğime henüz birinci sınıftayken karar verdim. Tüm çalışmalarımı bu doğrultuda yaptım. Üniversite döneminde Erasmus programı ile 4 ay Fransa’ya da giderek yurt dışında okuma deneyimini yaşadım. Amacım; uluslararası şirketlerde üst düzey görev pozisyonlarda alarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek. Bana güvenen, her daim destek olan aileme ve üniversiteme çok teşekkür ediyorum” dedi.

YKS 2022 Türkiye 4.'sü İhlas Koleji öğrencisinden ailesine ve öğretmenlerine teşekkür Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu YKS 2022’de Türkiye dördüncüsü oldu. Sınavlara çok iyi hazırlandığını ifade eden Yolcu, sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.