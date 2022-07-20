Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan şöyle konuştu: Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar tercih yapabilir. Adayların yapması gereken bölümleri ve üniversiteleri yerinde görmek, bilgi almak ve tercih yaparken işin uzmanı kişilerden destek almaktır. Özellikle bu yıl başarı sıranızın daha üzerinde 5-6 bölümü; başarı sırası sizden yüzde 35-40 daha yukarıda görünse de yazabilirsiniz. Ancak siz ‘Ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşmeliyim’ diyorsanız, başarı sıranızın yüzde 35 altında başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye alabilirsiniz.

Kendinizi garanti altına almak için başarı sırası sizden çok geride olan, kazansanız bile kayıt olmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz gerekiyor. Çünkü yer verir ve yerleşirseniz kayıt olmasanız dahi bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız yarı yarıya düşecektir.

2022 YKS tercih robotu ekranı | YÖK Atlas Tercih Motoru | TYT, AYT, YDT Üniversiteler tercih motoru Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Beklenenden erken duyurulan sınav sonuçlarıyla birlikte tercih tarihi de netlik kazandı. Sıralamalarını ve tercih tarihini öğrenen öğrenciler yerleşebileceklerini üniversitelerin listesini yapabilmek adına; "2022 YKS tercih robotu, TYT, AYT, YDT tercih motoru, YÖK Atlas Tercih Motoru Ekranı" üzerinden araştırma yapmaya başladı.

YKS sonuçları açıklandı, tercihler 27 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Tercihler ise 27 Temmuz'da başlayacak.