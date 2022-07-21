Türkiye Gazetesi

Kişiliğe göre hangi meslekler tercih edilmeli? Üniversite tercihlerinde püf noktalar neler? 18 Temmuz Pazartesi günü YÖK tarafından açıklanan 2022 YKS sonuçlarıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü üniversite tercihlerine çevrildi. 27 Temmuz'da başlayacak üniversite tercihlerine sayılı bir zaman kala, sınav puanına ve başarı sıralamasına göre tercih yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı araştırmalara başladı.

KİŞİLİK TİPLERİNE MESLEK TERCİHLERİ

Herkesin kişiliği birbirinden farklı olabilir. Kimi insanlar daha sosyal olurken, kimileri daha gerçekçi ve araştırmacıdır. Bu doğrultuda 6 farklı kişilik tipi bulunuyor. Peki, kişilik tipine göre meslek seçiminin önemi nedir? Çok sabırsız bir kişi için doktorluk mesleği uygun olmayabilirken, sosyal kişiler için masa başı çalışma düzeni doğru bir tercih değildir. İşte kişilik tiplerine göre uygun olan meslekler…

GERÇEKÇİ KİŞİLİK TİPİ

Gerçekçi kişilik tipindeki kişiler daha çok teknik işlerde çalışır. Teknik işlerdeki kişiler makine ve teçhizat kullanımı konusunda daha başarılılar. Gerçekçi kişilik tipindeki insanlar herhangi bir soruna karşı da daha mekanik ve sistemsel çözümler üretebilir. Bu kişilik tipine sahip insanlar mühendislik fakültelerine yönelebilir. Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği gibi seçenekler gerçekçi kişilik tipine sahip insanlar için uygundur.

ARAŞTIRICI KİŞİLİK TİPİ

Araştırıcı kişilik tipine sahip kişiler araştırma yapmayı sever. Bu kişilik tipi genellikle bilim insanlarında görülür. Bu insanlar ise genelde meraklı, sık sık soru soran, sorulara matematiksel verilerle cevap veren kişilerdir. Araştırıcı kişilik tipine sahip bireyler; kimyager, eczacı, biyolog, jeolog, beslenme ve diyet uzmanı kişi mesleklere yönelebilirler.

SOSYAL KİŞİLİK TİPİ

Adından da anlaşılabileceği gibi sosyal kişilik tipine sahip kişiler, oldukça sosyaldir ve çevresiyle kurdukları iletişimden mutluluk duyar. Bu insanları sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla görürüz. Sosyal kişilik tipine sahip kişiler; psikoloji, psikolojik danışmanlık, öğretmenlik, hemşirelik gibi bölümler okuyabilir.

GELENEKÇİ KİŞİLİK TİPİ

Gelenekçi kişilik tiplerine sahip olan kişileri genellikle devlet dairelerinde, masa başı çalışma koşulları gerektiren mesleklerde görürüz. Bu insanlar risk almaktan pek hoşlanmaz, verilen işleri tam zamanında yaparlar. Gelenekçi kişilik tipine sahip kişiler; muhasebe, finans, istatistik, adli bilişim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi bölümleri tercih edebilirler.

GİRİŞİMCİ KİŞİLİK TİPİ

Girişimci kişilik tiplerinde genellikle liderlik özellikleri mevcuttur. Genellikle bu kişilik tiplerine sahip kişileri şirketlerin ya da çeşitli devlet dairelerinin üst düzey yönetici pozisyonlarında görebiliriz. Girişimci kişilik tiplerine sahip kişiler; iletişimleri kuvvetli, plan program yapma yeteneğine sahip, baskın ve hırslı insanlardır. Girişimci kişilik tipi grubuna giren kişiler; pazarlama, reklamcılık, sigortacılık, insan kaynakları yönetimi gibi bölümler seçebilirler.

SANATÇI KİŞİLİK TİPİ

Sanatçı kişilik tipine sahip kişiler genelde düzene uymak istemez ve rutinlerden pek hoşlanmaz. Bu kişiler için ise şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, müzik, resim gibi üretme yeteneğini daha çok ön plana çıkaran bölümler uygun olabilir.

Gazetemiz Editörü Sevde Sivri Dursun sizin için araştırdı.

İki üniversite bitirdi, yaptığı işle çevresindekilere örnek oldu Bingöl Üniversitesi Sosyoloji ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Derya Taşar 2 yıl önce hibe desteği aldı. İki üniversite bitiren Derya, yaptığı işle çevresindekilere örnek oluyor.