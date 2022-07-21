Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
21.07.2022 - 16:42 | Son Güncelleme: 21.07.2022 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
886938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/886938.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER