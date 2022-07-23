Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Dünya genelindeki 22 ülke 104 şehir ve 220 üniversiteden 1.200’ü aşkın Türk öğrencinin katılımıyla “Türkiye’nin ilk Tersine Beyin Göçü Zirvesi” GreaTR ev sahipliğinde gerçekleşti. İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsünde düzenlenen zirvede yurt dışında okuyan Türk öğrencilerin temsilcileri, Türkiye’nin en önemli şirketlerinin yurt dışında eğitim almış yöneticileri ve yurt dışındaki eğitiminden sonra ülkeye dönüp kariyerini burada devam eden profesyoneller konuştu. Onlardan biri olan ve Koç Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Sinem Şemsioğlu “Tekrar yurt dışına gidip çok daha iyi bir eğitimle geri dönme planım var, çünkü burada çok kısıtlı yız. Çok fazla iş alanı yok” dedi. Dönenlerden Arçelik Insights & Marketing Specialist Elif Kılıç ise “Veri analitiği konuları henüz Türkiye’de konuşulmuyorken yurt dışında öğrenip birebir Türkiye’de çalıştığım yerde uyguladım” dedi. Microsoft Global Ürün Geliştirme Direktörü ve CitusData CEO’su Umur Çubukcu “Bu gençlere çok cazip ve gelişmeye açık teklier sunabilmeliyiz” diye konuştu.

Sondajlarla tersine beyin göçü başladı Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği sondaj ve arama çalışmaları yurt dışında olan Türk mühendislerin Türkiye’ye dönmesine vesile oldu. Enerji Bakanı Dönmez “Şu anda da gayet mutlu, uyumlu bir ekibimiz var” diye konuştu.

Tersine beyin göçü hızlandı Bakan Mustafa Varank, tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacıyı daha Türkiye’ye getirdiklerini açıkladı.