Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel önderliğinde kurulan ÜniAr, araştırmayı lisans düzeyindeki öğrencilerden geribildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sistemi’nin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çalışmaya göre, ülkemizde öğrenciler öğrenim gördükleri sadece 31 şehirden memnuniyet hissetmekte. Sonucu değerlendiren ÜniAr ekibi şunları söyledi: En yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler sırasıyla Ağrı, Bitlis, Uşak, Kars, Iğdır, Yozgat, Şırnak, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl ve Hakkâri. Bu şehirler gereken duyarlığa sahip değil. Üniversite öğrencilerin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler sırasıyla Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, Muğla, İstanbul, Aydın, Edirne ve Tekirdağ. Bütün şehirlerin puanlarından elde edilen ortalamaya göre şehirlerin üniversite öğrencilerini memnun etme ortalaması 64 olup seviyesi D’dir. Üniversite şehri olmak sadece üniversite yönetimlerine bırakılmamalıdır. Belediye başkanları, valiler ve şehirlerin kurumsal paydaşları konuyla ilgili stratejiler belirlemelidir” denildi.

Öğrencinin aylık maliyeti dudak uçuklatıyor 27 temmuz’da YKS tercihleri başlıyor. Ekonomik şartlar adayları kara kara düşündürüyor. ‘Öğrencileri nasıl bir ekonomik tablo bekliyor’sorusuna cevap aradık.