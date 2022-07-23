Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YKS’de başarı kazanan gençleri kutladı. Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Yanık, şunları kaydetti: Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Tercih eden gençlerimizin tamamı KYK yurtları kontenjanından ücretsiz faydalanmaktadır. Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz.

YKS 2022 Türkiye 4.'sü İhlas Koleji öğrencisinden ailesine ve öğretmenlerine teşekkür Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu YKS 2022’de Türkiye dördüncüsü oldu. Sınavlara çok iyi hazırlandığını ifade eden Yolcu, sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.