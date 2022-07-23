Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Harran Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
23.07.2022 - 17:40 | Son Güncelleme: 23.07.2022 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Harran Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
887670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/887670.aspx
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