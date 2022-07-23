Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
23.07.2022 - 17:48 | Son Güncelleme: 23.07.2022 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
887676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/887676.aspx
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