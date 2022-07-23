Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Doğuş Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor
23.07.2022 - 17:49 | Son Güncelleme: 23.07.2022 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Doğuş Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
887679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/887679.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER