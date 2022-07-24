Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
24.07.2022 - 17:38 | Son Güncelleme: 24.07.2022 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
888000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/888000.aspx
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