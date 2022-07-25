Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YKS tercihlerinde geri sayım başladı. Çarşamba günü başlayacak maraton 5 Ağustos’ta sona erecek. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) uzmanları, tercihte dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

> Bu yıl TYT’de 350 puanla 190 puan arasında bir yığılma var. Adaylar sınav sonuçları açıklanmadan önce alacakları tahmini puanlarına göre bir tercih listesi yapmışlardı ancak geçmiş yıllara göre yapılan tahminler tutmadı. Bu sonuçlarla adaylar tercihlerini değiştirmek zorunda kalacak.

> Öncelikle Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi ve tercih edilmesi düşünülen programların kontenjanlarındaki değişimlerin dikkate alınması gerekir.

> Tercih arz talep meselesidir. Öğrencilerin okumak istedikleri bölümlerin bir listesini hazırlamaları ve bu bölümler hakkında bilgi edinmeleri gerekir. Yani gençlerin sıralamalarına ve ideallerine uygun üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan bir tercih havuzu oluşturmaları gerekir.

> Aday tercihleri arasında kazandığı takdirde kaydolmak istemediği üniversite ve bölümlere kesinlikle yer vermemelidir.

> Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda öğrenciyi tanıyan rehber öğretmenlerden, tercih danışmanlarından yardım alınabilir.

> Bu yıl rekabet yoğun olduğu için 24 tercih hakkının hepsini kullanmaları gerekir.

> Öğrenci kendisine şu soruları sormalı: Gelecekte ben ne yapmak istiyorum? Benim özelliklerim, ilgi alanım, kabiliyetlerim, hoşlandığım, hoşlanmadığım yapabildiklerim, başarılı olduğum ve başarısız olduğum alanlar neler? Hedefim nedir, gelecek planım nedir?

TERCİHLERDE ALTERNATİF FORMÜL!

Eğitim uzmanlarına göre YKS’de tercihler için farklı formüller dikkate alınabilir. Bunlardan biri sayısal (SAY) tercihlerinde başarı sırasının yüzde 50 fazlası ile yüzde 50 eksiği göz önünde bulundurularak sıralama yapılması. Mesela, 10 bin sıralamaya sahip SAY puanı ile bir bölüm isteyen adayın tercihlerini 5 bin-15 bin arasında tutması tavsiye ediliyor. Bu yıl eşit ağırlık (EA) ve sözel (SÖZ) tercihlerde ise sapmalar bekleniyor. Bu sebeple bu puan türlerinde adaylar, başarı sırasının yüzde 100 fazla

sına kadar üst sıralarda tercih yapabilir. Alt tercihlerde ise başarı sıralamasından çok daha aşağılara inilebilir. Mesela EA türünde 150 bindeki bir adayın tercihlerini 50 bin-300 bin arasında tutması öneriliyor. Ek yerleştirme öğrencilerin merak ettiği bir başka husus… Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Kişiliğe göre meslekler: Karakterinize göre bölümleri öğrenmeden üniversite tercihi yapmayın Kişilik tipimiz hem iç dünyamız hem de dış dünyamızda önemli bir yere sahip. Öyle ki kişilik tipine uygun mesleklerde çalışarak daha verimli olmak mümkün. Bu nedenle gençlerin meslek seçimi yapmadan önce kişilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendilerine uygun meslekleri tercih etmeleri son derece önemli.

Tercih listesini geniş aralıklarla oluşturun Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, YKS’de tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini söyledi.

2022 YKS tercih robotu ekranı | YÖK Atlas Tercih Motoru | TYT, AYT, YDT Üniversiteler tercih motoru Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Beklenenden erken duyurulan sınav sonuçlarıyla birlikte tercih tarihi de netlik kazandı. Sıralamalarını ve tercih tarihini öğrenen öğrenciler yerleşebileceklerini üniversitelerin listesini yapabilmek adına; "2022 YKS tercih robotu, TYT, AYT, YDT tercih motoru, YÖK Atlas Tercih Motoru Ekranı" üzerinden araştırma yapmaya başladı.