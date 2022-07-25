Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL

Çalışmaya göre üniversite eğitiminin hayatın her alanında olumlu etki oluşturduğunu düşünenlerin oranı %72 iken lisans eğitiminin daha kolay iş bulmalarına yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı %62’ye düşüyor. Üniversite bitirenlerin %38’i ise mezun olduğu lisans alanı dışında kariyerlerini sürdürüyor.

Verilere dikkat çeken Laba Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, genç yaşlarda belirlenen kariyer hedeflerinin yıllara göre değişiklik gösterebildiğini belirtiyor. Elif Tuzlakoğlu, buna karşılık kendi alanı dışında bir kariyer hedefleyen yeni mezunların, pratikteki ve teorikteki eksiklerini konunun uzmanlarından alınabilecek eğitimlerle giderebileceğini söylüyor.

MESLEKTEN BAĞIMSIZ İŞ

“Eğitimin niteliği ve iş hayatına entegrasyonu Türkiye’de tartışılmaya devam ediyor” sözlerini kullanan Laba Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, şunları söyledi: İnternet devrimi ve gelişen imkânlar sayesinde lisenin bittiği ve üniversite tercihlerinin yapıldığı 18 yaş dönemindeki seçimleri kalıcı olmaktan çıkarıyor ve kariyer hedeeri dört yılda değişebiliyor. Dijital ve sürekli dönüşen bir çağda ihtiyaç duyulan iş alanları da değişiklik gösterebiliyor. Her ne kadar insanlar kendi alanlarıyla bağlantılı olan bu yeni mesleklere yönelse de araştırmamıza göre azımsanmayacak oranda üniversite mezunu, eğitim aldığı bölümden bağımsız bir meslek seçiyor. Bu durumda mezunların teorik ve pratik bilgi eksikliklerini, seçilen kariyerle ilgili işin mutfağından gelen yöneticilerden alınan eğitimlerle giderebiliyoruz.

Kişiliğe göre meslekler: Karakterinize göre bölümleri öğrenmeden üniversite tercihi yapmayın Kişilik tipimiz hem iç dünyamız hem de dış dünyamızda önemli bir yere sahip. Öyle ki kişilik tipine uygun mesleklerde çalışarak daha verimli olmak mümkün. Bu nedenle gençlerin meslek seçimi yapmadan önce kişilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendilerine uygun meslekleri tercih etmeleri son derece önemli.