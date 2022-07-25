Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
25.07.2022 - 16:48 | Son Güncelleme: 25.07.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
888375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/888375.aspx
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