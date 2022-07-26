Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Katsayı uygulaması ile Türkiye’de mesleki eğitim yıllarca travmalı bir hâle dönüştü. Meslek liseleri, hiçbir yere yerleşemeyenlerin uğrak yeri oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, meslekleri ayağa kaldırmak için sektörün bütün temsilcileriyle uzun süredir iş birliği yapıyor. Müfredatı onlarla beraber güncelliyor ve öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyor. Bu dönüşüm, eğitimin kalitesini artırdı. İş gücü piyasasının mesleki eğitime bakış açısını değiştirdi. Atılan adımlar artık sahada meyvesini vermeye başladı ve LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporda kendini gösterdi. Başarılı öğrenciler artık meslek liselerini tercih etmeye başladı. İlk yerleştirme kapsamında tercih yapan 1 milyon 8 bin 139 öğrencinin yaklaşık yüzde 95’i bir ortaöğretim kurumuna yerleşti. Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52’ye çıktı. Aynı zamanda ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 82’den 2022 yılında yüzde 88’e yükseldi. Raporda “Özellikle mesleki ortaöğretimde yüzde 6’ya ulaşan artış, öğrencilerin mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm sonrasında tercihlerindeki ağırlığı göstermesi açısından son derece önemli” vurgusu yapıldı.

Mesleki ortaöğretim kurumları, merkezi sınav puanına dayalı yerleştirmede de öne çıktı. Bu kurumların doluluk oranları, büyük bir artışla yaklaşık yüzde 77’den yüzde 95’e ulaştı. Bu başarıyı değerlendiren Bakan Mahmut Özer “Bu artış mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi” dedi. Ayrıca sınavla öğrenci alan mesleki ortaöğretim kurumları arasında yüksek başarılı öğrencilerin tercihi olan kurumların sayısı da artmaya devam etti. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), ASELSAN Konya MTAL ve Teknopark İstanbul MTAL, 2022’de de yüzde 1’lik başarı diliminden öğrencilerin tercihi oldu. Bu kurumlara 2022’de açılan Demirören Medya MTAL de katıldı. İstanbul Havalimanı MTAL ve Sabiha Gökçen MTAL de üst yüzdelik dilimlerden öğrenci alan okullar arasında yer aldı.

Pandemide meslek liseleri büyük başarılara da imza attı. Ayrıca şu an mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların eğitim aldıkları alanda istihdam oranı % 88. Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde ise istihdam yüzde 55.

Kişiliğe göre meslekler: Karakterinize göre bölümleri öğrenmeden üniversite tercihi yapmayın Kişilik tipimiz hem iç dünyamız hem de dış dünyamızda önemli bir yere sahip. Öyle ki kişilik tipine uygun mesleklerde çalışarak daha verimli olmak mümkün. Bu nedenle gençlerin meslek seçimi yapmadan önce kişilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendilerine uygun meslekleri tercih etmeleri son derece önemli.

Bakan Özer: 81 ilde meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretimiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız" dedi.