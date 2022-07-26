Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavlarının ardından puanlar ve sıralamalar açıklandı. Puanlar ve sıralama doğrultusunda sınava giren milyonlarca öğrenci tercih telaşına girdi. Tercih yapacak öğrencilerden vakıf üniversitelerini tercih edenlerde olacak. Bu konuda YÖK vakıf üniversitelerine bir uyarı yolladı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.

ENFLASYONA GÖRE ÜCRET TESPİT EDENLERE UYARI

Yükseköğretim Kuruluna ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."

YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin örgün programlarının yüz yüze eğitim ile birlikte başlaması için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

YÖK'ten, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara ek ödeme YÖK, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara yeniden "ek ödeme" için harekete geçildiğini duyurdu.

YÖK'ten 'üniversitelerde yüz yüze eğitim' açıklaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.