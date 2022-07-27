Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor
27.07.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 27.07.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
889209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/889209.aspx
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