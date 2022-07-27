Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
27.07.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 27.07.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
889212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/889212.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER