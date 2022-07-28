Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
28.07.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 28.07.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
889611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/889611.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER