Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
28.07.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 28.07.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
889614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/889614.aspx
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