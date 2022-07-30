Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL

Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren ile "hangi bölüm, hangi şehirde okunur" sorusuna cevap aradık. İşte detaylar: BİLİŞİM:Bilgisayar, yazılım, yönetim bilişim vb. programlar için aslında dünyanın her yeri çalışma ortamı. İngilizce bilen bir yazılımcı ülkemizin her yerinde çalışır. Pandemi sonrası, eskisi gibi büyük şehirlerde okumanın avantajı azaldı. Ama bu bir gerçek kendini geliştirmek için etkinlikler önemli olduğundan, hâlâ İstanbul bu işin merkezi.

> MÜHENDİSLİKLER: Bilişimle ilgili bölümleri hariç tutarsak, Kocaeli, Gebze, Tekirdağ, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Karabük başta olmak üzere Gaziantep gibi küçük-orta boy üretim tesislerinin bulunduğu şehirler değerlendirilebilir.

> İŞLETME VE İKTİSAT: Bu bölümlere dünyada tüm şirketlerde ihtiyaç var. Büyük şirketler için İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde fırsat varken, şirketin her departmanında bilgi sahibi olup küçük ve orta boy şirketi büyütmek için potansiyel küçük şehirlerde.

> TURİZM: Ege ve Akdeniz’de okumak bir avantaj. Ancak Nevşehir gibi tarih turizmi gelişmiş bölgelerde ya da iş turizminin geliştiği büyük şehirlerde okumak da fırsat. Restoran sektörü büyük şehirlerde daha profesyonel...

> LOJİSTİK: Liman şehirlerinde ve üretim tesislerinin olduğu yerlerde okunmalı. Dolayısıyla bir yandan üretimin olduğu mühendislik şehirleri bir yandan da liman şehirlerini seçmek doğru.

> DIŞ TİCARET: E-Ticaret her yerde gelişmiş olsa da, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep öne çıkan yerler...

> İLETİŞİM VE TASARIM: Sinema ve TV sektörünün kalbi İstanbul. İzmir, Ankara, Eskişehir ve Konya da bu alanda iyi eğitim veriyor. Tasarım konusu da bilişim gibi online olarak kendini geliştirmenin çok mümkün olduğu alan hâline geldi. MİMARLIK: Mimarlık her üniversitede farklı bir yaklaşımla yapılanmış. İTÜ ekolü daha teknik bir eğitim verirken, Mimar Sinan ekolü daha tasarım odaklı ve ağırlıklı eğitim verir. Mimarlık seçecek öğrenciler üniversiteleri bu anlamda araştırmalı.

> PSİKOLOJİ: 30’a yakın alt dalı olan psikoloji için her alanda bütün üniversitelerin eğitim vermesi imkânsız. Psikoloji alanında bazı üniversiteler farklı alanlara yönelirler. Açılan derslere ve akademisyenlerin çalışmalarına bakarak anlamak mümkün.

> HUKUK: Hukuk da psikoloji gibi bir başka alt başlığı olan bir alan. Ama genellikle üniversitelerde temel eğitim verilir.

> İŞLETME: İşletme de alt alanları olan bir bölüm. Kimi üniversite bölümün daha sözel alanları olan pazarlama, insan kaynakları, yönetim organizasyon gibi alanlarına ağırlık verirken; kimi ekonomi, finans, denetim alanına odaklanır.

> TIP VE SAĞLIK PROGRAMLARI: Tıp Fakülteleri için artık hastane anlaşması zorunluluğu getirilmiş olsa da, öğrencilerin uygulama hastanesinde çok sayıda hasta görebilmeleri önemli. Dolayısıyla hastanenin fakülte ile yakınlığı ve uygulama yoğunluğu önemli bir faktör. Diğer yandan, sağlık alanındaki diğer bölümlerin de hastaneye ve Tıp Fakültesine yakın olmaları oldukça önemli.

ÖSYM başkanı duyurdu: YKS tercihleri başladı ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS tercih döneminin başladığını duyurdu. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacak.