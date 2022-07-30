Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Puanlarına göre üniversite ve bölüm araştıran adayların en çok dikkatini çeken okullardan biri de İstanbul Topkapı Üniversitesi oldu. Öğrencilere ekonomik olarak destek olmayı amaçlayan İstanbul Topkapı Üniversitesi, 'Sıra Dışı Tercih Bursu' uygulamasıyla fark oluşturuyor. Tercih listesinin ilk 5 sırasında İstanbul Topkapı Üniversitesinden en az bir ön lisans ya da lisans programına yer veren adaylar, bu tercihlerden birine yerleşmesi hâlinde yüzde 40’a varan tercih bursu kazanıyor. Üniversite adaylarının kalan tercih haklarında da İstanbul Topkapı Üniversitesinden bir lisans ya da ön lisans bölümüne yer vermesi hâlinde, tercih ettiği bölümlerden hangisine yerleştiğine bakılmaksızın Sıra Dışı Tercih Bursundan faydalanma hakkı kazanıyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi ÖSYM ve Sıra Dışı Tercih Bursuna ek olarak yüzde 5 Online Başvuru Bursu da sağlıyor. İsmi yeni olsa da güçlü bir eğitim geleneğine sahip olan İstanbul Topkapı Üniversitesi, 2009 yılında Plato Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuştu. 2016 yılında Ayvansaray Üniversitesi adıyla lisans programlarını açan üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığına 2019 yılında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gelmişti. Kırmızı’nın yönetime gelmesiyle eğitim yatırımlarını artıran ve İstanbul Topkapı Üniversitesi adıyla yenilenen yükseköğretim kurumu, şehrin merkezinde yer alan yerleşkelerinde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

ÖSYM başkanı duyurdu: YKS tercihleri başladı ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS tercih döneminin başladığını duyurdu. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacak.

Hangi bölüm hangi şehirde okunur? Üniversite hayali kuran gençlerin tercih heyecanı sürüyor. Son gün 5 Ağustos... Üniversite seçerken dikkat etmek gereken kriterler arasında en önemli faktör şehir dinamikleri.