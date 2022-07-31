Türkiye Gazetesi

KPSS lisans sınavının ilk ayağı sonrası sınava giren adaylar KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı merak ediyor ve araştırıyor. Saat 10.15'te başlayan sınav sona erdi. İlk oturumun sona ermesi ile birlikte memur adayları KPSS soruları nasıldı, 2022 KPSS lisans cevap anahtarı gibi konuları tartışıyorlar. Geçen senelerin KPSS soruları ile karşılaştırma yapan adaylar, KPSS cevap anahtarı ile pıanlarını hesaplamak istiyorlar. Peki 2022 KPSS soru kitapçığı ve KPSS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

2022 KPSS SORULARI VE KPSS CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

31 Temmuz Pazar günü sabah 10.15'te başlayan KPSS'nin ilk oturumu sona erdi. 'Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı'nın soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak merak ediliyor ve sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. sorusu sınava giren adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS 2022 Lisans sınavının soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Yayınlandığında detayları haberimizde bulabilirsiniz...

2022 KPSS sınav sonuçları 2 Eyül 2022 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden duyurulacak

KPSS CEVAPLARI VE SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"lk oturum olarak gerçekleştirilen 'Genel Yetenek ve Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı'nın soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak henüz netlik kazanmadı. ÖSYM, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Fakat daha önceki KPSS'lere bakılırsa 2022 KPSS lisans sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığının sınav günü ya da sınavın ertesi günü (yarın) açıklanması öngörülüyor.

KPSS GENEL YETENEK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları, düzenlenecek olan 7 oturumun tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak. KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin web sitesinden (https://sonuc.osym.gov.tr) erişilecek. KPSS sınav sonuçları 2 Eyül 2022 tarihinde duyurulacak.

KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

2022 KPSS lisans sınavından çıkan öğrenciler sorularla ilgili detayları sosyal medyadan paylaşıyor. KPSS sorularını tartışan adaylar, matematik sorularının diğer sorulara göre daha kolay olduğunu belirttiler. Türkçe paragraf sorularının son yılların en zorlarından olduğu ifade edilirken, tarih testinin de oldukça karışık olduğu dile getirildi.

Sosyal medyada en çok tartışılan sorular ise şunlar oldu: Susuz Yaz, Yüzüklerin Efendisi, Hacı Bektaş Veli, Refik Halit Karay, James Webb, Milli Birlik Komitesi...

MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.