Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
31.07.2022 - 15:20 | Son Güncelleme: 31.07.2022 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
890676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/890676.aspx
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