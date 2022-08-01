Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL

KPSS'de Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te start aldı. 100 dakika süre verildi ve 80 soru yöneltildi. Eskişehir’de KPSS 2022 lisans oturumuna 3 dakika geç kalarak imtihana alınmayan bir aday kapıyı zorladı, cama vurdu “Ben önceden girmiştim. Sınav giriş belgemi unuttuğum için geri çıktım” diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı. 1 dakikayla geç kalarak sınav salonuna giremeyen başka bir erkek aday ise koşarak geldiği sınav binasının önünden çaresizlik içinde geri döndü. Adayların en zorlandığı ders Türkçe oldu. Paragrafların uzunluğundan şikâyet ettiler. Ayrıca, Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme" sözü, Refik Halit Karay ve Metin Erksan'ın Susuz yaz filmi adayların sosyal medyada en çok aradığı sorular oldu. ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: Yaralılar hastaneye kaldırıldı Adıyaman’da KPSS’ye gitmek için yola çıkan sürücüler otomobillerinin çarpışmasını sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KPSS cevap anahtarı ve soruları açıklandı mı? 2022 KPSS lisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS lisans sınavının ilk ayağı sona erdi, sınavdan çıkan adaylar KPSS lisans soruları ve cevapları için 2022 KPSS cevap anahtarını araştırıyor. Türkiye genelinde toplam 104 merkezde gerçekleştirilen sınav sonrası sosyal medyada paylaşım yapan adaylar, KPSS zor muydu kolay mıydı tartışmalarını sürdürürken bir yandan da puanlarını hesaplamak için harekete geçtiler. KPSS cevap anahtarı açıklandı mı, KPSS soruları ve cevapları neler? İşte 2022 KPSS ile ilgili son detaylar...