Bulundukları yerde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin 25 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunduğu öğretmen il dışı atama sonuçları merakla bekleniyordu. İl dışı atama sonuçları, bugün açıklandı.
ÖĞRETMENLER 2 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN İLİŞİKLERİNİ KESECEK
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleşti. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirmeleri için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak.
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MEB duyurdu: Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı Öğretmen kariyer basamakları kapsamında, Türkiye’de ilk defa düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başladı.