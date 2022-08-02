Türkiye Gazetesi

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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ÖSYM başkanı duyurdu: YKS tercihleri başladı ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS tercih döneminin başladığını duyurdu. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacak.

ÖSYM sonuçları açıkladı: YKS birincilerinin illeri belli oldu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin illerini açıkladı. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğu öğrenildi.

ÖSYM açıkladı: Sınav görevli ücretleri güncelleniyor ÖSYM Başkanlığı, 2022 yılı ikinci altı ayı için görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını duyurdu.